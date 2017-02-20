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В Масленицу кемеровчане смогут покататься на аттракционах в «Парке Чудес»

Несколько каруселей будет работать с 12:00 до 16:00 в последнее зимнее воскресенье.

В воскресенье, 26 февраля, у кемеровчан появится уникальная возможность покататься зимой на аттракционах. В «Парке Чудес» с 12:00 до 16:00 будут работать «Летающие драконы», «Вальс», «Весёлые горки», «Автодром» и паровозик «Башмачок». Каждый год в областном центре лишь на несколько часов во время празднования Масленицы включают аттракционы. Билеты на карусели в кассах будут продавать по летним ценам — от 70 до 80 рублей в зависимости от вида аттракциона.

«Аттракционы обязательно будут работать, если позволит погода. Мы запустим несколько каруселей на четыре часа, все желающие смогут покататься, после чего они снова уйдут «в спячку» и заработают только летом. Если в Масленицу температура воздуха опустится ниже -15 градусов, аттракционы работать не будут, это опасно», – рассказала Сибдепо представитель «Парка Чудес» Яна Думанская.

В Масленицу кемеровчане смогут покататься на аттракционах в «Парке Чудес»

Масленичные гулянья в «Парке Чудес» начнутся в 13:00. Для горожан проведут конкурсно-развлекательную программу, покажут театрализованное представление и устроят танцы. Самые сильные кемеровчане смогут поучаствовать в молодецких забавах, а также смогут проверить свою ловкость в традиционном лазанье на столб.

О том, какие ещё мероприятия пройдут в черте города в праздничный день, смотрите в гиде Сибдепо.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: http://www.maam.ru

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