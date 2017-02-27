В матче чемпионата России по хоккею с мячом команды забили 20 автоголов

Архангельский «Водник» и иркутский «Байкал-Энергия» не хотели бороться за победу и выбирали себе соперников в плей-офф.

В матче второго этапа чемпионата России по хоккею с мячом архангельский «Водник» и иркутский «Байкал-Энергия» продемонстрировали зрителям нежелание бороться за победу. Встреча завершилась со счётом 11:9 в пользу иркутян, однако все голы матча были забиты спортсменами в собственные ворота. Первый тайм завершился со счётом 0:0.

Команда «Водник» забила свой первый автогол на 68 минуте, после чего к 75-й минуте счёт стал 3:0 в пользу гостей. Чуть позднее они ответили девятью мячами, забитыми в свои ворота с 77-й по 83-ю минуту.

До конца матча игрок архангельской команды Олег Пивоваров забил ещё восемь мячей в свои ворота. В конце матча большая часть иркутской команды вообще покинула лёд.

Болельщики ещё на матче начали высказывать своё недовольство неспортивным характером игры. Если специалисты смогут доказать, что в матче не было спортивной борьбы, то команды могут оштрафовать на сумму до одного миллиона рублей в соответствии с регламентом чемпионата России по хоккею с мячом.

Архангельский «Водник» занял шестое место в турнирной таблице и сыграет в плей-офф с «Уральским трубником». Если бы эта команда заняла пятое место, тогда её соперником бы стал действующий чемпион России – красноярский «Енисей». Команда «Байкал-Энергия» заняла второе место.