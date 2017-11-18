В МЧС предупредили кузбассовцев о метелях и сильном ветре

19 ноября в Кузбассе синоптики прогнозируют снег и метели, а также усиление ветра при порывах до 20 м/с. Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, при этом на дорогах области возможны снежные заносы и накаты, гололедица.

«В метель, при ухудшении видимости, водителям при передвижении на автотранспорте необходимо избегать резких манёвров, соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию. При движении учитывайте снижение сцепных свойств дорожного покрытия во время гололёда», – пояснили в ведомстве.

Жителям домов с системами печного, водяного и газового отопления специалисты советуют тщательно следить за исправностью оборудования. Также спасатели напоминают, что на реках области ещё не установился прочный ледяной покров. Поэтому выход пешеходов и выезд автотранспорта на лёд опасен.