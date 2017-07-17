В МегаФон рассказали, какие модели телефонов Vertu популярны у кузбассовцев

В Великобритании аналитики решают вопрос о закрытии завода по производству Vertu. Оказалось, у предприятия сейчас финансовые трудности. Однако гаджетами данной компании пользуются во всём мире. Компания МегаФон рассказала, какие модели телефонов Vertu популярны у кузбассовцев.

В сети МегаФон в Кузбассе обнаружены не более 40 абонентов, которые пользуются телефонами Vertu. При этом кузбассовцы заняли третье место в Сибири по количеству пользователей кнопочными телефонами данной модели. Больше всего этот гаджет любят в Красноярском крае и в Новосибирской области.

На первом месте у кузбассовцев оказался Vertu Signature — его цена от 79 тысяч рублей. На втором и третьем месте телефоны Vertu AscentX (цена от 230 тысяч рублей) и Vertu Ascent (цена от 120 тысяч рублей). Не смотря на то, что завод в Великобритании могут закрыть, жителей нашего региона просят не избавляться от гаджетов. В будущем эти телефоны могут стать предметом коллекционирования. Их цена увеличится в несколько раз.