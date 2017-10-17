В мэрии Кемерова назвали дату открытия бульвара Строителей после реконструкции

В день рождения обновлённого бульвара пройдут концерты, флешмобы, выставки и соревнования.

20 октября в Кемерове откроют бульвар Строителей. Напомним, что реконструкцию бульвара начали в июле 2017 года. Во время торжественного мероприятия пройдут концерты, флешмобы, выставки и соревнования.

«Реконструкция затронула 15 тысяч кв. м территории пешеходной зоны, уложено свыше 7 тысяч кв. м тротуарной плитки, высажено 85 крупномерных деревьев и 600 кустарников различных пород. Дизайнеры создали искусственный ландшафт, обустроены детские зоны и спортивные площадки», – рассказали в комитете по работе со СМИ администрации города.

Для комплексного развития территории бульвара также отремонтировали его проезжую часть. Дорожники заменили асфальтобетон на трёх километрах дороги, установили новые светофоры, а также дорожные знаки.