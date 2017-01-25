В Междуреченске два горнолыжника получили переломы позвоночника при выполнении сальто

Это произошло в минувшие выходные.

В минувшие выходные в Междуреченске на горе Югус два горнолыжника получили компрессионные переломы позвоночника при выполнении сальто. Об этом стало известно сегодня, 25 января.

«Молодых людей доставили в больницу. Операция им не понадобилась. Они проходят лечение», — рассказал Сибдепо начальник междуреченского управления ЧС и ГО Александр Васенин.

Собеседник издания призвал всех горнолыжников к ответственности. Александр Васенин попросил их быть осторожнее во время катания.

Напомним, что 25 января для всех любителей зимнего отдыха Сибдепо опубликовал рейтинг «12 горнолыжных комплексов Кузбасса». Ознакомиться с ним можно здесь.