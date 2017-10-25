В Междуреченске горел крытый рынок

Во вторник, 24 октября, в Междуреченске в 12:14 на пульт диспетчера МЧС поступило сообщение о пожаре на крытом рынке по проспекту Строителей. По указанному адресу незамедлительно выехали спасатели.

«На момент прибытия первого подразделения МЧС, крыша рынка горела открытым пламенем. В результате пожара обгорела деревянная обрешётка крыши и утеплитель на площади триста квадратный метров», — рассказали Сибдепо в пресс-службе МЧС РФ по Кемеровской области.

По данным ведомства, спасателям не пришлось эвакуировать посетителей рынка. Всех людей на улицу вывела администрация и охрана заведения.

Полностью потушить пожар спасателям удалось в 13:22. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных работ. К ликвидации пламени от МЧС России привлекались 21 человек и шесть единиц спецтехники.