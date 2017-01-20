В Междуреченске ко Дню шахтёра-2017 построят дорожную развязку

В столице Дня шахтёра-2017 запланировали построить и модернизировать ряд объектов. В частности, к лету в городе появится новая развязка, соединяющая западный и восточный районы города. Как сообщает пресс-служба АКО, 20 января в Междуреченске прошёл областной штаб по подготовке ко Дню Шахтера-2017.

Главными строительными площадками в городе стали (помимо дорожной развязки) педиатрическое отделение центральной городской больницы и детский сад «Вишенка», где идёт капремонт.

Что касается транспортной развязки, то в настоящее время на 50% выполнены работы по устройству ливневой и дренажной систем, строительству автодороги. Оформляются документы для проведения благоустройства прилегающей к путепроводу территории. Ввод в эксплуатацию запланирован на середину августа.