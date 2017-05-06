В Междуреченске мужчина катал на капоте авто своих друзей

В Междуреченске местные жители стали свидетелями того, как молодой автомобилист прокатил на капоте машины своих товарищей. Один из молодых людей лежал на автомобиле, закинув руки за голову. Фотографии с места инцидента опубликовал пользователь Сети в паблике «Говорящий Междуреченск».

«Может ГАИ заинтересуется», – прокомментировал автор публикации фотографии.

Сотрудники Госавтоинспекции предупреждают жителей региона о том, что передвигаться на транспортном средстве подобным образом категорически запрещается. Согласно правилам дорожного движения, все пассажиры должны находиться внутри салона автомобиля. Также необходимо пристёгиваться ремнями безопасности.