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В Междуреченске натравленный ротвейлер покусал посетителей бара

В Междуреченске натравленный ротвейлер покусал посетителей бара

Мужчине и женщине была оказана медицинская помощь.

В Междуреченске в городской бар зашёл мужчина с ротвейлером. Собака была без намордника и поводка, что возмутило посетителей. Хозяин держал животное за ошейник, но после требований покинуть бар вместе с животным, он натравил собаку на своих обидчиков. Агрессивный ротвейлер покусал мужчину и женщину, после чего злоумышленник скрылся из бара вместе с псом. Сотрудники заведения обратились за помощью к бойцам Росгвардии.

«Работник бара указал стражам порядка направление, куда отправился неизвестный с ротвейлером. Группа задержания немедленно приступила к оперативно-поисковым мероприятиям. Во дворе на проспекте Строителей заметили подозреваемого с собакой, который при виде стража порядка попытался скрыться», — сообщили в пресс-службе Росгвардии по Кемеровской области.

Боец Росгвардии догнал подозреваемого, но тот, вместо того, чтобы остановиться, натравил собаку на стража порядка. Для обезвреживания агрессивного животного сотрудник Росгвардии применил табельное оружие против собаки,  от выстрела она скончалась.

Позднее злоумышленника удалось задержать. Им оказался ранее судимый 28-летний местный житель. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются следователи.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://pixabay.com

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