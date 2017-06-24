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Кузбасс

В Междуреченске продавец ограбила магазин во время своей смены

Женщина похитила продукты питания и алкоголь на 39 тысяч рублей.

В Междуреченске сотрудники полиции задержали продавца магазина, которая ограбила своё место работы во время смены и скрылась. Сумма причинённого ущерба составила 39 тысяч рублей. За помощью в правоохранительные органы обратился директор круглосуточного магазина.

«Из магазина пропали алкогольные напитки, соки, колбаса, пельмени и другое. В результате оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска установили и задержали подозреваемую. Ею оказалась 40-летняя продавец ночной смены», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

По данным следствия, ночью к продавцу в магазин пришли её знакомые, с которыми женщина распивала алкогольные напитки. Из-за того, что клиентов в ночное время не было, злоумышленница предложила продолжить застолье дома. Она забрала из магазина продукты и алкоголь, затем покинула помещение через окно приёма продуктов.

В отношении задержанной возбудили уголовное дело по статье «Кража». Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://sovkusom.ru

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