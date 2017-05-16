В Междуреченске совет старейшин взял на контроль ремонт дворов ко Дню шахтёра

Члены совета распределили между собой дворы многоквартирных домов и следят за ходом ремонта.

В Междуреченске при главе города создали совет старейшин, в который входят пенсионеры с многолетним опытом работы на руководящих должностях. Все члены совета распределили между собой дворы многоквартирных домов и вместе с жильцами следят за ходом ремонтных работ.

«К главному празднику Кузбасса будут приведены в порядок 47 придомовых территорий на общую стоимость 70 млн рублей. Также к торжествам в Междуреченске обновят 34 фасада жилых домов и заменят 20 кровель жилых домов», — сообщили в пресс-службе администрации Кемеровской области.

Напомним, в этом году Междуреченск станет столицей празднования Дня шахтёра. Сейчас город приводят в порядок. В июле 2017 года там должны открыть двухуровневую транспортную развязку.