В Междуреченске в столкновении Honda и Suzuki пострадали три человека

В результате аварии травмы получили один водитель и два пассажира.

В Междуреченске на пересечении улицы Вокзальная и бульвара Медиков произошло ДТП с тремя пострадавшими.

Как сообщили в ГИБДД Кузбасса, предварительно, при повороте налево на разрешающий сигнал светофора водитель Honda Civic не предоставила преимущество в движении автомобилю Suzuki Grand Vitara. Из-за этого машины столкнулись. В результате ДТП травмы получили водитель Honda и два пассажира Suzuki.

Отметим, что всего за первую неделю 2017 года в регионе зафиксировали 40 ДТП. В них три человека погибли, 77 пострадали.

Госавтоинспекция обращается к жителям области с просьбой соблюдать безопасные скоростной режим, боковой интервал и дистанцию, а также учитывать дорожные и погодные условия во время передвижения на авто.