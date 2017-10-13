В Междуреченске вандалы разломали уличное пианино (видео)

В Междуреченске вандалы разломали уличное пианино, которое в начале лета было установлено в городском парке культуры и отдыха «Гулливер». На записи камер наружного наблюдения попал последний из злоумышленников, который доламывал музыкальный инструмент.

«На кадрах видно, как к пианино подходит подросток, сначала пытается играть, затем с лёгкостью снимает крышку, выламывает клавиши. Видно, что до него кто-то «поработал» с инструментом. Изначально крышка была прикручена. Мы не успели ещё отсмотреть все записи с камер, но этот момент запечатлён 6 октября», — рассказала Сибдепо Татьяна Ибрагимова, маркетолог компании РТА Телеком, которая подарила городу уличное пианино.

13 октября сотрудники РТА Телеком увезли из парка сломанный инструмент. По словам собеседницы, на следующий год в Междуреченске снова установят уличное пианино.