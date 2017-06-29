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В Минобрнауки РФ кемеровский институт признали эффективным

В Минобрнауки РФ кемеровский институт признали эффективным

КемГСХИ успешно прошёл ежегодный мониторинг вузов.

В четверг, 29 июня, стало известно о том, что Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт успешно прошёл ежегодный мониторинг вузов. Соответствующая информация появилась на сайте Министерства образования и науки Российской Федерации.

«Кемеровский ГСХИ показал положительную динамику по 3 показателям и по 6 вошел в «зеленую» зону, преодолев пороговое значение. Главными критериями оценки эффективности являлись: образовательная деятельность, научно-исследовательская деятельность, международная деятельность, финансово-экономическая деятельность, заработная плата ППС», — говорится на сайте КемГСХИ.

В Минобрнауки обращали внимание также на трудоустройство. Согласно информационно-аналитическим материалам Кемеровский ГСХИ признан эффективным.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: http://www.provuz.ru, http://минобрнауки.рф

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