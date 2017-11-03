«Ъ»: в Минобрнауки возник конфликт из-за слова «презерватив»

Чиновники порекомендовали исполнителям Всероссийского онлайн-урока по профилактике ВИЧ «говорить о нравственности, дабы уйти от скользких тем».

1 декабря пройдёт Всероссийский интернет-урок по профилактике ВИЧ-инфекции. Он приурочен к Всемирному дню борьбы со СПИДом. Урок проводится с 2015 года по заказу Министерства образования и науки.

2 ноября состоялось рабочее совещание по подготовке к очередному интернет-уроку. Как сообщает «Коммерсантъ», мероприятие завершилось скандалом: исполнители проекта по проведению онлайн-урока отказались заранее согласовывать ответы на вопросы пользователей, а также избегать таких слов, как «презерватив», и «говорить о нравственности, дабы уйти от скользких тем».

«Впервые в жизни совещание в Минобрнауки закончилось скандалом по моей вине: я отказался писать тексты ответов участникам открытого онлайн-урока по профилактике ВИЧ»,— рассказал руководитель группы некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере образования и смежных областях, «Центр современных образовательных технологий» Сергей Буланов (исполнитель проекта открытого урока).

Исполнители проекта предложили провести обсуждение вопросов профилактики в игровой форме. Например, устроить баттл между студентами из разных городов. Однако чиновники идею не поддержали и пока не понятно, в каком виде пройдёт урок.