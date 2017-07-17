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Кузбасс
В минувшие выходные в Кузбассе горели четыре автомобиля

В минувшие выходные в Кузбассе горели четыре автомобиля

По одному возгоранию произошло в Юрге и в Краснобродском городском округе , а два — в Новокузнецке.

В субботу, 15 июля, в Новокузнецке во дворе по улице Запорожной загорелся Land Rover, спустя какое-то время пламя перебросилось на рядом стоящий автобус ПАЗ.

«На момент прибытия первого подразделения Land Rover горел открытым пламенем, а в автобусе горел салон. В результате пожара у легкового автомобиля обгорел моторный отсек, лакокрасочное покрытие и колёса, а у автобуса — выгорел салон», — рассказали Сибдепо в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Кемеровской области.

По предварительным данным, Land Rover загорелся из-за неисправности систем механизмов и узлов транспортного средства. Полностью погасить пламя удалось в 2:55. К ликвидации пожара привлекались семь человек и две единицы спецтехники.

В этот же день в Юрге на улице Павлова в 5:55 горел автомобиль Nissan Wingroad. По данным ведомства, на момент прибытия подразделения МЧС, автомобиль горел открытым пламенем. В результате происшествия моторный отсек и салон автомобиля выгорели полностью. Ликвидировать возгорание смогли в 6:01. К тушению привлекались пять человек и одна единица спецтехники. Предварительной причиной пожара стала неисправность электрооборудования транспортного средства.

Также из-за неисправности электрооборудования 16 июля в Краснобродском городском округе в 17:31 загорелась Lada Priora. На момент прибытия первого подразделения автомобиль горел открытым пламенем. В результате пожара выгорели моторный отсек и салон машины. К ликвидации пожара привлекались две единицы спецтехники и семь человек.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: http://ysia.ru

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