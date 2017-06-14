Министр образования Ольга Васильева рассказала, что в вузах страны увеличат количество бюджетных мест по специальности «Теология».

В Минюсте России утвердили научную степень по теологии. Об этом рассказала министр образования Ольга Васильева на первой всероссийской научной конференции «Теология в гуманитарном образовательном пространстве», передаёт «Коммерсантъ».

«За последние два года увеличились контрольные цифры приема (по направлению «Теология», – прим. Сибдепо). В этом году мы выделили на бакалавриат 279 мест, на магистратуру – 180, ещё 16 – на аспирантуру. В 2018-2019 годах будет уже 632 места. Этот процесс будет развиваться и дальше», – цитирует «Лента.Ру» Ольгу Васильеву.

1 июня в России появился первый кандидат наук по теологии. Им стал декан богословского факультета ПСТГУ протоиерей Павел Хондзинский.

Высшая аттестационная комиссия (ВАК) признала теологию научной дисциплиной ещё в январе 2015 года. Патриарх Кирилл назвал это решение «прогрессом в российском образовании».