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В Минздраве хотят запретить продавать алкоголь в выходные

В Минздраве хотят запретить продавать алкоголь в выходные

Такое предложение ведомства содержится в проекте Стратегии формирования здорового образа жизни населения.

В Минздраве обсуждают предложение, согласно которому россияне не смогут покупать алкогольные напитки по выходным дням. По мнению специалистов Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины Минздрава, тех мер, что предпринимаются сейчас в стране для борьбы с алкоголизмом, недостаточно.

«Мы считаем меру ограничения продажи алкоголя в выходные дни эффективной. Но как это решение будет реализовано, Минздрав решает совместно с другими ведомствами», — цитируют «Известия» сообщение пресс-службы ведомства.

По данным издания, соответствующее предложение разрабатывают в рамках проекта Стратегии формирования здорового образа жизни. Решение о том, как реализовать запрет на продажу алкогольных напитков в выходные будет приниматься только тогда, когда предложение получит одобрение на межведомственном уровне.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://pxhere.com

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