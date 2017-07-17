В Минздраве хотят запретить продавать алкоголь в выходные

В Минздраве обсуждают предложение, согласно которому россияне не смогут покупать алкогольные напитки по выходным дням. По мнению специалистов Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины Минздрава, тех мер, что предпринимаются сейчас в стране для борьбы с алкоголизмом, недостаточно.

«Мы считаем меру ограничения продажи алкоголя в выходные дни эффективной. Но как это решение будет реализовано, Минздрав решает совместно с другими ведомствами», — цитируют «Известия» сообщение пресс-службы ведомства.

По данным издания, соответствующее предложение разрабатывают в рамках проекта Стратегии формирования здорового образа жизни. Решение о том, как реализовать запрет на продажу алкогольных напитков в выходные будет приниматься только тогда, когда предложение получит одобрение на межведомственном уровне.