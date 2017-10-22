Новости
Россия и Мир
В Минздраве рассказали о новых правилах диспансеризации россиян

В Минздраве рассказали о новых правилах диспансеризации россиян

Изменения начнут действовать с 1 января 2018 года.

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила, что часть населения страны будет проходить диспансеризацию раз в два года. Об этом сообщают РИА Новости.

«С 1 января 2018 года для определённых возрастных групп это будет уже раз в два года. Бесплатно обследуются на всю группу неинфекционных заболеваний и даже факторы риска», — рассказала Вероника Скворцова.

Отметим, сейчас дети проходят осмотр ежегодно, взрослые — раз в три года. Диспансеризация будет проводиться для выявления хронических неинфекционных заболеваний, в частности рака шейки матки, рака молочной железы и колоректального рака. Изменения вступят в силу с 1 января 2018 года.

Текст: Карина Миллер.
Фото: pxhere.com.

Комментарии

Рекомендуем

Кинопрокат

«Геошторм» — рецензия на фильм

Как погибала Земля на этот раз?
В деле

Юный барыга: как кемеровских подростков вербуют в наркокурьеры

Подробный диалог с вербовщиком в Сети
Чтиво

«Шары ярости»: как не подорваться на воздушных шариках

Чем и как в Кузбассе накачивают воздушные шары, где берут гелий и безопасно ли его хранить в местах массового скопления людей
Новости

В Следкоме Кузбасса рассказали о новом и.о. руководителя

На должность первого заместителя руководителя регионального СК назначили Андрея Коновода.

Сегодня в Кемерове

Популярное