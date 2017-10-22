В Минздраве рассказали о новых правилах диспансеризации россиян

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила, что часть населения страны будет проходить диспансеризацию раз в два года. Об этом сообщают РИА Новости.

«С 1 января 2018 года для определённых возрастных групп это будет уже раз в два года. Бесплатно обследуются на всю группу неинфекционных заболеваний и даже факторы риска», — рассказала Вероника Скворцова.

Отметим, сейчас дети проходят осмотр ежегодно, взрослые — раз в три года. Диспансеризация будет проводиться для выявления хронических неинфекционных заболеваний, в частности рака шейки матки, рака молочной железы и колоректального рака. Изменения вступят в силу с 1 января 2018 года.