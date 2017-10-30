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В Минздраве рассказали о новых способах борьбы с раком

В Минздраве рассказали о новых способах борьбы с онкологией

В настоящее время российские учёные занимаются развитием биомедицины.

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что российские учёные активно занимаются развитием биомедицины в нашей стране. Одной из важных работ является разработка биопрепаратов для борьбы с онкологическими заболеваниями.

«Основные разработки, которые находятся на стадии выхода в клинику —  прежде всего новые способы терапии онкологических заболеваний. Высокотехнологичная фармакология сегодняшнего дня связана с препаратами на основе моноклональных антител», — цитируют «Известия» заявление Вероники Скворцовой.

По словам министра, иммунопрепарат анти-PD1 уже прошёл успешно вторую фазу клинических исследований. Этот препарат эффективен при тяжёлой стадии метастазирующей меланомы, немелкоклеточном раке лёгких, раке почки и мочеточника.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://pixabay.com

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