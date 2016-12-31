В московских аэропортах отменили более 40 авиарейсов

В аэропортах Московского региона, по состоянию на 11.00 (по московскому времени) отменено 40 авиарейсов, передаёт ТАСС. В аэропорту Домодедово отменили 11 рейсов, ещё 17 авиалайнеров вылетят с задержкой. В Шереметьеве отменено сразу 35 рейсов и 12 – задержано. При этом причины отмены рейсов не называются. Согласно сообщениям синоптиков, в столице России сегодня облачно, небольшой снег, температура – от -3 до +2 °C.

ТАСС также напоминает, что накануне прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте взяла на контроль соблюдение прав пассажиров в связи с массовыми задержками и отменами рейсов в аэропортах Московского авиаузла.