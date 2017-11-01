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В московском колледже нашли тела зарезанных преподавателя и студента

В московском колледже нашли тела зарезанных преподавателя и студента

Молодой человек убил педагога, сделал на его фоне селфи и покончил с собой.

В московском учебном заведении «Западный комплекс непрерывного образования» обнаружили тела убитых преподавателя и студента с множеством колото-резанных ран в области шеи.

Как пишет «Медуза», на перерыве студент Андрей Емельянников убил преподавателя ОБЖ Сергея Данилова ножом. Затем он сделал селфи на фоне убитого преподавателя и покончил с собой.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

Текст: Екатерина Фоменко.
Фото: Google Images.

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