В Москве электричка насмерть сбила внучку Никиты Хрущёва

В четверг, 8 июня, в Москве под электричку попала внучка Никиты Хрущёва Юлия Хрущёва. 77-летняя женщина переходила железнодорожные пути в неположенном месте. От полученных травм она скончалась на месте.

«ЧП произошло в 10:35 по местному времени. 77-летняя Юлия Хрущёва погибла на платформе «Мичуринец», попав под электричку», — цитирует ТАСС заявление источника в экстренных службах Москвы.

В Управлении на транспорте МВД РФ по ЦФО подтвердили факт гибели женщины на железнодорожных путях.

Юлия Хрущёва — дочь Леонида Хрущёва, сына первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва. После того, как в 1943 году Леонид Хрущёв пропал без вести, не вернувшись с боевого задания, Никита Хрущёв удочерил родную внучку.