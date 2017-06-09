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В Москве электричка насмерть сбила внучку Никиты Хрущёва

В Москве электричка насмерть сбила внучку Никиты Хрущёва

77-летняя Юлия Хрущёва переходила через железнодорожные пут.

В четверг, 8 июня, в Москве под электричку попала внучка Никиты Хрущёва Юлия Хрущёва. 77-летняя женщина переходила железнодорожные пути в неположенном месте. От полученных травм она скончалась на месте.

«ЧП произошло в 10:35 по местному времени. 77-летняя Юлия Хрущёва погибла на платформе «Мичуринец», попав под электричку», — цитирует ТАСС заявление источника в экстренных службах Москвы.

В Управлении на транспорте МВД РФ по ЦФО подтвердили факт гибели женщины на железнодорожных путях.

Юлия Хрущёва — дочь Леонида Хрущёва, сына первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва. После того, как в 1943 году Леонид Хрущёв пропал без вести, не вернувшись с боевого задания, Никита Хрущёв удочерил родную внучку.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: http://www.ntv.ru

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