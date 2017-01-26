Происшествия
Россия и Мир

В Москве из окна 14-го этажа выпала беременная женщина

ЧП произошло вечером в среду, 25 января, на юго-востоке российской столицы.

В среду, 25 января, в Москве из окна 14-го этажа выпала беременная женщина. По предварительным данным, потерпевшая находилась дома с родственниками, сообщает РИА Новости.

«Вечером 25 января 2017 года возле жилого дома, расположенного по улице Верхние поля в городе Москве, обнаружено тело беременной женщины с травмами, характерными при падении с большой высоты. По предварительным данным, женщина находилась в квартире с родственниками», – цитирует агентство старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Москве Юлию Иванову.

По некоторым данным, женщина сама выбросилась из окна. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов опрашивают родственников, а также очевидцев. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: Google Images.

Комментарии

Рекомендуем

Видео

Праведники свежемороженые: видеорепортаж с крещенских купаний

Корреспондент Сибдепо пообщался с участниками крещенских мероприятий, опробовал на себе ледяную водичку в новой иордани на Притомском и даже не заболел
Рейтинг

12 горнолыжных комплексов Кузбасса

Афиша Сибдепо составила рейтинг мест, где можно скатиться с горы в Кузбассе
Кинопрокат

«Три икса: мировое господство»: аттракцион дядюшки Дизеля

Как возрождали карьеру самого безбашенного агента Голливуда
Новости-суровости

Новости-суровости: неделя победителей

Самые трэшовые новости недели

Сегодня в Кемерове

Популярное