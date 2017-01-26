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В Москве из-за бутылки спиртного произошла массовая драка

Участниками потасовки стали около 10 человек.

В Москве в ночь на четверг произошла массовая драка на Страстном бульваре. Участниками потасовки стали две группы людей, всего около десятка человек, сообщили в правоохранительных органах столицы.

Как пишет «Вечерняя Москва«, конфликт произошёл на бытовой почве.

«В одной компании был человек с открытой бутылкой пива, участник другой группы неудачно пошутил, попросив отпить, вот и сцепились», — пояснил источник в правоохранительных органах.

Участники одной из групп сбежали ещё до приезда полиции. В итоге трое человек пострадали, их отправили на медосвидетельствование. Позднее врачи отправили всех троих по домам, посколько травмы были незначительны.

По данному факту полиция проводит проверку. Устанавливаются причины инцидента и идёт поиск участников драки с другой стороны.

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