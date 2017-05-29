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В Москве из-за урагана погибли 11 человек

В Москве из-за урагана погибли 11 человек

В результате разрушительного действия стихии в разных районах столицы России погибли люди.

Днём 29 мая в Москве прошла гроза с сильными ливнями и порывистым ветром до 20 метров в секунду. Ураганный ветер разрушил строительные ограждения, повредил автомобили, повалил деревья.

По предварительной информации, в результате действия стихии в Москве погибли 11 человек, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Горожане погибли в районе станции метро «Университет», на площади Джавахарлала Неру, на Кировоградской и Кедровой улицах. Из-за обрушения беседки на Андреевской набережной погибли два человека. За медицинской помощью обратились более 40 человек.

Движение пригородных поездов затруднено из-за падения деревьев на пути. Также нарушен график движения аэроэкспрессов.

Ураган в Москве—Припарковался,…..

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От сильного ветра также пострадала Московская область. Без света остались сотни домохозяйств и погибли как минимум два человека от падения дерева и металлического листа, сообщает «Медуза».

По факту гибели людей проводятся доследственные проверки.

Текст: Екатерина Фоменко.
Фото: instagram.com/rebuild_coloring_workshop.

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