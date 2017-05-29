В Москве из-за урагана погибли 11 человек
В результате разрушительного действия стихии в разных районах столицы России погибли люди.
Днём 29 мая в Москве прошла гроза с сильными ливнями и порывистым ветром до 20 метров в секунду. Ураганный ветер разрушил строительные ограждения, повредил автомобили, повалил деревья.
По предварительной информации, в результате действия стихии в Москве погибли 11 человек, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах города.
Горожане погибли в районе станции метро «Университет», на площади Джавахарлала Неру, на Кировоградской и Кедровой улицах. Из-за обрушения беседки на Андреевской набережной погибли два человека. За медицинской помощью обратились более 40 человек.
Движение пригородных поездов затруднено из-за падения деревьев на пути. Также нарушен график движения аэроэкспрессов.
От сильного ветра также пострадала Московская область. Без света остались сотни домохозяйств и погибли как минимум два человека от падения дерева и металлического листа, сообщает «Медуза».
По факту гибели людей проводятся доследственные проверки.