В Москве из-за урагана погибли 11 человек

В результате разрушительного действия стихии в разных районах столицы России погибли люди.

Днём 29 мая в Москве прошла гроза с сильными ливнями и порывистым ветром до 20 метров в секунду. Ураганный ветер разрушил строительные ограждения, повредил автомобили, повалил деревья.

По предварительной информации, в результате действия стихии в Москве погибли 11 человек, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Короче ! Снимала деревья и вдруг ветер снес теннисный корт в жулебино !! #Жестьсмотретьдоконца #ветерветертымогуч A post shared by Аня Смит (@anyasm1th) on May 29, 2017 at 5:59am PDT

Горожане погибли в районе станции метро «Университет», на площади Джавахарлала Неру, на Кировоградской и Кедровой улицах. Из-за обрушения беседки на Андреевской набережной погибли два человека. За медицинской помощью обратились более 40 человек.

Движение пригородных поездов затруднено из-за падения деревьев на пути. Также нарушен график движения аэроэкспрессов.

Спасибо тебе мой ангел хранитель! Это дерево рухнуло у меня за спиной! Ноги трясутся до сих пор!#уроган#уроганище #ветер#дождь#смерч #ангелхранитель#спасибо#счастливый#счастливчик#ялюблютебяжизнь A post shared by alevtia_d (@alevtia_d) on May 29, 2017 at 5:55am PDT

Ураган в Москве—Припарковался,….. A post shared by Nikita Romanov (@nikitaussr) on May 29, 2017 at 5:54am PDT

От сильного ветра также пострадала Московская область. Без света остались сотни домохозяйств и погибли как минимум два человека от падения дерева и металлического листа, сообщает «Медуза».

По факту гибели людей проводятся доследственные проверки.