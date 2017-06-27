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В Москве издателей журнала «Флирт» осудили за организацию проституции

В Москве издателей журнала «Флирт» осудили за организацию проституции

Главный редактор получил два года колонии, издатель – три.

В Москве главного редактора и издателя журнала «Флирт» признали виновными в организации проституции. Об этом сообщает ТАСС.

Главный редактор Станислава Казакова получила два года колонии, а её гражданский муж и издатель журнала Дмитрий Зяблицев – три.

«Суд постановил признать Казакову и Зяблицева виновными по части 2 статьи 241 УК РФ. Назначить Казаковой наказание в виде двух лет лишения свободы условно, Зяблицеву — три года колонии общего режима», — цитирует издание судью Светлану Туманину.

Ранее Казакова и Зяблицев вместе с сообщниками публиковали рекламу в журнале, тем самым организуя занятия проституцией. Зяблицев арендовал несколько квартир в Москве, где нанятые им диспетчеры отвечали на звонки и привлекали клиентов, желающих воспользоваться услугами сексуального характера.

Уголовное дело, возбуждённое в отношении сообщников фигурантов, выделено в отдельное производство.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: https://pixabay.com/

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