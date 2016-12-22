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В Москве на 81-м году жизни скончался внук Иосифа Сталина

Причина смерти Евгения Джугашвили пока неизвестна.

В Москве в возрасте 80 лет скончался Евгений Джугашвили. Причина смерти внука Иосифа Сталина пока неизвестна, сообщает РИА «Новости».

Евгений Джугашвили был сыном Якова Сталина, который покончил жизнь самоубийством в немецком плену. Евгений сделал карьеру военного. Покинул вооружённые силы в звании полковника в 55 лет. Увлекался военной историей, защитил кандидатскую диссертацию.

Информационное агентство напоминает, что внук Сталина много раз судился со средствами массовой информации в защиту памяти своего деда. В 2005 году Евгений Джугашвили издал книгу «Мой дед — Сталин. Он — святой!».

Текст: Анна Печенегова.
Фото: Google Images.

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