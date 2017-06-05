В Москве начались съёмки фильма «О чём говорят мужчины. Продолжение», сообщает ТАСС. У одной из самых популярных российских кинофраншиз сменился режиссёр. Вместо снимавшего первые два фильма Дмитрия Дьяченко, работу над проектом получила Флюза Фархшатова – молодой режиссёр, ранее работавшая, в основном, над сериалами. Эпизодическую роль в картине сыграет миллиардер Михаил Прохоров. Одиозный миллиардер сыграет самого себя. Также стали известны некоторые подробности сюжета.

«На этот раз Леша, Слава, Камиль и Саша едут в Питер. Причем трое из четверых даже не знают, зачем они туда едут. Но в какой-то момент становится понятно, что неважно — зачем. Важно, что едут. И, конечно, плохо, что дома осталась куча нерешенных проблем, но как же хорошо, что про них можно не думать… хотя бы до понедельника. И еще, конечно, плохо, что отстали от сапсана и пришлось ехать в плацкарте, но как же это неожиданно хорошо… и уютно. А еще неожиданно хорошо бывает выпить в пять утра текилу-бум. Вроде рано… но так вовремя! А как это вдохновляет на всякие свершения!», — сообщает портал «Кинопоиск».

Среди задействованных в картине актёров значатся Татьяна Догилева («Покровские ворота», «Блондинка за углом») и Леонид Каневский («Следствие ведут знатоки»). Информации о том, сыграют ли в фильме полюбившиеся зрителям по двум первым частям Нонна Гришаева, Фёдор Добронравов, Константин Чепурин, Максим Виторган и Алёна Бабенко, пока нет. Но известно, что саундтрек к фильму вновь будет готовить группа «Би 2».

Фильм «О чём говорят мужчины» (экранная версия одноимённого спектакля «Квартета И») вышел в прокат в 2010 году. В 2011-м на большие экраны вышла лента «О чем еще говорят мужчины». В общей сложности обе картины собрали в прокате 923,5 миллиона рублей.