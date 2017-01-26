В Москве в служебном помещении на базе нашли тело сотрудника ОМОН с огнестрельным ранением

Среди отрабатываемых версий – неосторожное обращение с оружием и суицид.

В Москве правоохранители начали доследственную проверку по факту обнаружения тела сотрудника ОМОН на базе в Строгино.

«26 января старший лейтенант полиции при заступлении на дежурство получил табельный пистолет. Впоследствии его тело было обнаружено в служебном помещении с огнестрельным ранением без признаков жизни», — сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Москве.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Среди проверяемых версий — неосторожное обращение с оружием и суицид. По результатам проверки правоохранители примут решение о целесообразности возбуждения уголовного дела.