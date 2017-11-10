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В Москве обсудили дальнейшее развитие новокузнецкой трамвайной системы

В Москве обсудили дальнейшее развитие новокузнецкой трамвайной системы

Вероятно, уже в следующем году в южной столице Кузбасса приступят к реализации проекта «Легкое наземное метро».

В конце октября делегация из Новокузнецка и Кемерова посетила Москву и Тверь для обсуждения вопросов, связанных с развитием городского электротранспорта.

В итоге переговоров стороны пришли к выводу о необходимости заключить соглашение, в рамках которого к 400-летнему юбилею Новокузнецка в городе будет реализован проект «Лёгкое наземное метро». Он предполагает выход на линию первого современного трамвая.

«Город ничего не вкладывает. Мы хотим добиться качественного и быстрого транспорта для Новокузнецка и добьёмся этого», — говорил ранее в одном из интервью мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов.

Первый скоростной трамвай в Новокузнецке будет запущен по проспекту Металлургов.

Этот проект является пилотным в Кузбассе. Однако, если он хорошо себя зарекомендует, реализация идеи будет продолжена.

Текст: Алла Мождженская.
Фото: пресс-служба администрации

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