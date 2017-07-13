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В Москве от тяжёлой болезни умерла певица Тамара Миансарова

В Москве от тяжёлой болезни умерла певица Тамара Миансарова

Легенда советской эстрады ушла из жизни в возрасте 86 лет.

В среду, 12 июля, в Москве скончалась легендарная певица советского времени Тамара Миансарова. Она умерла в возрасте 86 лет от тяжёлой болезни. По словам мужа певицы Марка Фельдмана, 6 июля народную артистку госпитализировали с воспалением лёгких, сообщает РЕН-ТВ.

Последние годы своей жизни Тамара Миансарова была прикована к постели. Несколько лет назад она перенесла операцию на шейке бедра.

Тамара Миансарова наибольшую известность получила после исполнения песен «Чёрный кот», «Пусть всегда будет солнце», «Летка-енка», «Давай никогда не ссориться», «Топ-топ», «Глаза на песке», «Рыжик» и т. д. Точная причина смерти, а также дата и место похорон будут известны позднее.

Текст: Елена Семёнова.
Видео: https://www.youtube.com / Fishkamarch, Parfru.
Фото: https://24smi.org

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