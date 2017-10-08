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В Москве площадь пожара на стройрынке превысила 50 тысяч квадратных метров

Из здания торгового центра «Синдика» эвакуировали три тысячи человек.

В воскресенье, 8 октября, в столице России на стройрынке «Синдика» произошёл пожар. В настоящее время площадь возгорания в московском торговом центре составляет 55 тысяч квадратных метров. Сотрудники МЧС эвакуировали из здания три тысячи человек, сообщают РИА Новости. К тушению пожара уже привлекли вертолёты.

Как сообщает агентство со ссылкой на источник в экстренных службах, есть угроза обрушения конструкции торгового центра. Сейчас из здания вывели всех людей, в том числе спасателей. О жертвах пока никакой официальной информации нет.

Торговый центр «Синдика» открыли три года назад после масштабной реконструкции. Площадь стройрынка составляет 150 тысяч квадратных метров, также там есть подземная парковка на 5 200 машин. По одной из версий, пожар произошёл из-за поджога.

Текст: Елена Семёнова.
Видео: http://ria.ru
Фото: https://twitter.com/Tugnuy

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