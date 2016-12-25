В Москве подозреваемый в убийстве 12-летней девочки признал свою вину

По подозрению в убийстве малолетней задержали сожителя родственницы потерпевшей 1995 года рождения.

В субботу, 24 декабря, в одном из московских домов по улице Ферганской нашли тело 12-летней девочки с колото-резанами ранениями. По факту данного преступления следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетней».

«Благодаря грамотно спланированной работе следователей Главного следственного управления и сотрудников столичного уголовного розыска установлен и задержан по подозрению в совершении указанного преступления сожитель родственницы потерпевшей 1995 года рождения», – рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Москве.

Во время допроса подозреваемый признал свою вину. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.