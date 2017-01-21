В Москве полицейские застрелили мужчину, который угрожал взорвать гранату

Подозреваемый в покушении на убийство бизнесмена оказал сопротивление при задержании.

В Москве сотрудники полиции застрелили подозреваемого в покушении на убийство бизнесмена. Мужчина при задержании угрожал взорвать гранату. Подробности происшествия ТАСС сообщили в пресс-служба столичной полиции.

«Сотрудники МУРа установили личность подозреваемого в покушении на убийство и его местонахождение — один из домов на Щелковском шоссе. Сегодня ночью при задержании он оказал сопротивление и угрожал предметом, похожим на гранату. Полицейские применили табельное оружие. В результате злоумышленник получил ранение, от которого скончался», — сказали в пресс- службе.

Мужчину подозревают в нападении на бизнесмена в центре Москвы. По версии полиции, злоумышленник ранил из огнестрельного оружия в голову предпринимателя.