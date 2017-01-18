В Москве полицейского уволили из-за видео с «танцующим» кортежем

МВД также проводит служебную проверку в отношении руководителей бывшего полицейского.

Полицейского из свадебного кортежа, который нарушил ПДД во время празднования свадьбы в Москве, уволили из органов внутренних дел. Об этом «Интерфаксу» сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«По результатам проверки сотрудник одного из подразделений УВД по ТиНАО Москвы, старший лейтенант полиции, уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам», – цитирует издание Ирину Волк.

По информации «Известий», сейчас проводится служебная проверка в отношении руководителей экс-полицейского. По результатам проверки в соответствии с действующим законодательством будет принято решение.

16 января ролик со свадебным кортежем опубликовал «Лайф». На кадрах запечатлено, что свадебный кортеж возглавляет черный BMW, который двигался задним ходом.