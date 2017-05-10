В Москве посетитель караоке разбил телевизор стоимостью 1,5 млн из-за песни Басты
Мужчина не смог слушать, как посетители поют композицию рэпера «Каменные цветы».
В Москве посетитель караоке-ресторана разбил телевизор стоимостью полтора миллиона рублей из-за того, что посетители заведения, по его мнению, плохо исполняли песню Басты. Мужчина смог вытерпеть только пару куплетов, после чего швырнул в телевизор марки Panasonic диагональю 250 сантиметров зонтик.
Дорогостоящая техника разбилась и отключилась, сообщает Life.ru. После инцидента «музыкальный критик» поспешил покинуть заведение, сотрудники ресторана не успели его задержать.
Полицейские объявили поклонника российского рэпера в розыск. Также они уже изучают записи с камер наружного наблюдения.
Видео: https://life.ru
Фото: https://www.flickr.com