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В Москве посетитель караоке разбил дорогой телевизор из-за плохо спетой песни Басты

В Москве посетитель караоке разбил телевизор стоимостью 1,5 млн из-за песни Басты

Мужчина не смог слушать, как посетители поют композицию рэпера «Каменные цветы».

В Москве посетитель караоке-ресторана разбил телевизор стоимостью полтора миллиона рублей из-за того, что посетители заведения, по его мнению, плохо исполняли песню Басты. Мужчина смог вытерпеть только пару куплетов, после чего швырнул в телевизор  марки Panasonic диагональю 250 сантиметров зонтик.

Дорогостоящая техника разбилась и отключилась, сообщает Life.ru. После инцидента «музыкальный критик» поспешил покинуть заведение, сотрудники ресторана не успели его задержать.

Полицейские объявили поклонника российского рэпера в розыск. Также они уже изучают записи с камер наружного наблюдения.

Текст: Елена Семёнова.
Видео: https://life.ru
Фото: https://www.flickr.com

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