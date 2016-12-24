В Москве правоохранители выясняют обстоятельства убийства 12-летней девочки

Тело школьницы с колото-резаными ранениями нашли в квартире на юго-востоке города.

В Москве в квартире одного из жилых домов нашли тело 12-летней девочки. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство малолетнего».

«По данным следствия, сегодня днём в квартире одного из жилых домов по улице Ферганской в Москве было обнаружено тело 12-летней девочки с колото-резаными ранениями. В квартире находились пожилая женщина и четырёхлетний ребенок», — цитирует ТАСС представителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлию Иванову.

Сейчас правоохранители устанавливают местонахождение других родственников погибшей. Также специалисты выясняют, кто мог попасть в квартиру без родителей девочки.