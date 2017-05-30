В Москве прошла гонка резиновых утят

Собранные от продажи уточек деньги пойдут на поддержку организаций, работающих с детьми.

В Воронцовском парке Москвы прошёл благотворительный заплыв резиновых утят, организованный фондом поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам».

В мероприятии участвовали 700 резиновых утят и более тысячи гостей из разных городов России. По итогам заплыва организаторы собрали более 150 тысяч рублей. Эти деньги пойдут на поддержку организаций, работающих с детьми.

Партнёром заплыва была компания Tele2. Её представители вручили призы владельцам двух самых быстрых уточек и хозяину той, что пришла к финишу последней. Этим участникам достались смартфоны Samsung Galaxy A3 и комплекты SIM-карт Tele2 с красивыми парными номерами и балансом в 1000 рублей. Поощрительные подарки получили владельцы еще 10 случайно выловленных «спортсменов».

Утиный заплыв — благотворительное мероприятие, проходящее во многих странах мира. В России его организуют с 2013 года.