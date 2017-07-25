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В Москве у безработного мужчины похитили более 20 млн рублей

В Москве у безработного мужчины похитили более 20 млн рублей

ЧП произошло ещё в воскресенье, но известно об этом стало только сейчас.

В конце прошлой недели в столице России неизвестные люди намеренно спровоцировали ДТП на улице Главная аллея, затем избили автомобилиста, ставшего их жертвой и похитили у него мобильный телефон, а также сумку с деньгами. Сумма причинённого ущерба составила 20 млн 630 тысяч рублей.

«Потерпевший является безработным жителем Москвы. Его госпитализировали в больницу с черепно-мозговой травмой», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ГУ МВД РФ по Москве.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. При этом откуда у безработного мужчины такая сумма денег агентство не уточняет.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: архив Сибдепо.

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