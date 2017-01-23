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В Москве у охранника «Газпрома» украли унитаз за 200 тысяч рублей

В Москве у охранника «Газпрома» украли унитаз за 200 тысяч рублей

Сотрудник службы безопасности холдинга подозревает в краже мигрантов, которые проводили ремонт в его квартире.

В Москве у охранника «Газпрома» украли унитаз за 200 тысяч рублей. Потерпевший рассказал сотрудникам полиции, что ранее в его доме проводили ремонт мигранты. Когда мужчина вернулся в квартиру, он обнаружил пропажу унитаза.

«Рабочие забрали с собой его унитаз и несколько деталей от сантехники. В квартире он не проживал, а купил её недавно, чтобы быстрее добираться до работы: в посёлке Сосенское расположено одно из учреждений «Газпрома». Сумма ущерба составила 200 тысяч рублей», – рассказал «Лайфу» источник.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разыскивают злоумышленников.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Google Images.

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