В Москве у охранника «Газпрома» украли унитаз за 200 тысяч рублей. Потерпевший рассказал сотрудникам полиции, что ранее в его доме проводили ремонт мигранты. Когда мужчина вернулся в квартиру, он обнаружил пропажу унитаза.

«Рабочие забрали с собой его унитаз и несколько деталей от сантехники. В квартире он не проживал, а купил её недавно, чтобы быстрее добираться до работы: в посёлке Сосенское расположено одно из учреждений «Газпрома». Сумма ущерба составила 200 тысяч рублей», – рассказал «Лайфу» источник.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разыскивают злоумышленников.