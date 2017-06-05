В Москве умер пострадавший от урагана мальчик

В московской больнице скончался 8-летний мальчик из Люберец, пострадавший во время урагана 29 мая, сообщает Lenta.ru. Ребёнка придавило поваленным деревом, с множественными травмами он был доставлен в больницу. Врачи диагностировали у мальчика опухоль мозга, 4 июня он умер, так и не придя в сознание.

Ранее сообщалось о 15 жертвах урагана в Москве. Всего от ветра пострадали около 200 человек. Напомним, гроза со шквальным ветром прошла в столице России днём 29 мая. Пострадало около 2 000 машин и 240 зданий, повалено около 14 000 деревьев.