Происшествия

В Москве умер пострадавший от урагана мальчик

Число жертв московского урагана увеличилось до 16 человек.

В московской больнице скончался 8-летний мальчик из Люберец, пострадавший во время урагана 29 мая, сообщает Lenta.ru. Ребёнка придавило поваленным деревом, с множественными травмами он был доставлен в больницу. Врачи диагностировали у мальчика опухоль мозга, 4 июня он умер, так и не придя в сознание.

Ранее сообщалось о 15 жертвах урагана в Москве. Всего от ветра пострадали около 200 человек. Напомним, гроза со шквальным ветром прошла в столице России днём 29 мая. Пострадало около 2 000 машин и 240 зданий, повалено около 14 000 деревьев.

Текст: Аркадий Кимеев.
Фото: Google Images.

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