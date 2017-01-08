В Москве возбудили уголовное дело по факту смерти 12-летнего мальчика

В Москве после смерти 12-летнего мальчика правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»).

Как сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Москве, тело ребёнка нашли вечером 7 января возле жилого дома на улице Перовской.

«Было обнаружено тело ребенка, 2004 года рождения, с телесными повреждениями, характерными для падения со значительной высоты», — рассказали в пресс-службе.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. Назначена судебно-медицинская экспертиза.