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В Москве возбудили уголовное дело по факту смерти 12-летнего мальчика

Тело ребёнка нашли вечером 7 января.

В Москве после смерти 12-летнего мальчика правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»).

Как сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Москве, тело ребёнка нашли вечером 7 января возле жилого дома на улице Перовской.

«Было обнаружено тело ребенка, 2004 года рождения, с телесными повреждениями, характерными для падения со значительной высоты», — рассказали в пресс-службе.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: http://www.cheltv.ru/

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