В Москве за 1,2 млн рублей продают «кота-экстрасенса»
Продавец утверждает, что животное способно избавить от онкологических заболеваний.
В Сети на одном популярном сайте появилось объявление о продаже «кота-экстрасенса» за 1,2 млн рублей. Животное якобы способно избавить от онкологических заболеваний.
В объявлении говорится и о других талантах кота. Так, по словам продавца Антона, животное снимает порчу и видит будущее.
«У моей мамы диагностировали опухоль головного мозга. В этот момент кот жил с ней. И через три месяца опухоль исчезла. Я считаю, что это связано с моим котом. А продаю его, потому что хочу чтобы и другие излечились от рака», — цитирует Life Антонa.
Фото: https://life.ru/