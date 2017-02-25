В Москве за 1,2 млн рублей продают «кота-экстрасенса»

В Сети на одном популярном сайте появилось объявление о продаже «кота-экстрасенса» за 1,2 млн рублей. Животное якобы способно избавить от онкологических заболеваний.

В объявлении говорится и о других талантах кота. Так, по словам продавца Антона, животное снимает порчу и видит будущее.