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В Москве за 1,2 млн рублей продают «кота-экстрасенса»

В Москве за 1,2 млн рублей продают «кота-экстрасенса»

Продавец утверждает, что животное способно избавить от онкологических заболеваний.

В Сети на одном популярном сайте появилось объявление о продаже «кота-экстрасенса» за 1,2 млн рублей. Животное якобы способно избавить от онкологических заболеваний.

В объявлении говорится и о других талантах кота. Так, по словам продавца Антона, животное снимает порчу и видит будущее.

«У моей мамы диагностировали опухоль головного мозга. В этот момент кот жил с ней. И через три месяца опухоль исчезла. Я считаю, что это связано с моим котом. А продаю его, потому что хочу чтобы и другие излечились от рака», — цитирует Life Антонa.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: https://life.ru/

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