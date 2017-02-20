В музыкальном театре Кузбасса впервые прогремела «Большая опера.roc»

В музыкальном театре Кузбасса им. А. Боброва впервые состоялась «Большая опера.roc». Выступали солисты театра.

«В первом отделении наши солисты пели арии из опер, во втором — из мюзиклов, — рассказала Сибдепо помощник художественного руководителя театра Евгения Малянова. — Подготовка к концерту заняла 1,5 месяца. Репетировали ежедневно. Дня нас необычно было оперу исполнять. Зрители приняли номера очень хорошо, оставили много положительных отзывов».

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Солисты исполнили в числе прочих «Сказки Гофмана», «Кармен», «Царицу ночи», «Призрак оперы» и другие легендарные произведения.

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По словам Евгении Маляновой, подобные постановки в театре будут показывать и в дальнейшем. В следующий раз «Большая опера.roc» состоится 31 марта.