В начале июня Кемерово вошёл в топ-3 городов Сибири с самой низкой стоимостью дизтоплива

По ценам на бензин различных марок столица Кузбасса также остаётся в числе лидеров в СФО.

Росстат подготовил данные о стоимости автомобильного топлива в городах Сибири на 5 июня 2017 года. В среднем в Сибирском федеральном округе бензин АИ-92 стоил 35,55 руб., АИ-95 – 38,32 руб., а дизельное топливо – 37,24 руб.

При этом кемеровчане экономили на заправке своих авто, по сравнению с другими городами СФО. Например, АИ-92 в столице Кузбасса продавали за 35,23 руб. за литр, в то время как в Красноярске он стоил 35,54 руб., а в Иркутске – 37,17 руб. В целом, с таким показателем Кемерово занял четвёртую позицию в Сибири.

АИ-95 в Кемерове можно было приобрести за 37,76 руб. В соседнем Новосибирске бензин этой марки обходился водителям в 38,23 руб. При этом в Чите его цена достигла 39,81 руб.

По стоимости дизельного топлива столица Кузбасса стала третьей (36,20 руб.). Дешевле его продавали только в Омске – 36,12 руб., и Барнауле – 35,84 руб.