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В начале июня в Шерегеше состоится третий экофестиваль

В начале июня в Шерегеше состоится третий экофестиваль

Участники мероприятия будут заниматься не только уборкой на горе Зелёная, но и смогут поучаствовать в конкурсах.

С 3 по 4 июня 2017 года в Шерегеше пройдёт третий экологический фестиваль «Экофест Шерегеш — 2017», в рамках которого участники не только наведут порядок на горе Зелёная, но и поучаствуют в различных конкурсах и экскурсиях. Также для посетителей фестиваля проведут несколько мастер-классов.

«В рамках «Экофеста — 2017» мы проведём строевой смотр Волонтёрских отрядов «Учиться жить в гармонии с природой». Лучший отряд будет награжден вымпелом. Также всем волонтёрам предоставим жильё», — сообщили организаторы масштабной уборке на популярном Кузбасском курорте.

Чтобы стать волонтёром фестиваля, нужно пройти предварительную регистрацию. Для этого необходимо отправить на электронную почту [email protected] свои данные: ФИО, телефон и город проживания. Организаторы отмечают, что места для волонтёров ограничены.

Всем участникам фестиваля необходимо иметь при себе удобную непромокаемую обувь, просторную одежду и спреи от насекомых, а также средства от загара.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: турцентр Шерегеш.

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