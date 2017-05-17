В начале лета в Кузбасс приедут два известных актёра

В Новокузнецке с 1 по 3 июня состоится XIII международный фестиваль любительских театров кукол «Кукла в твоих руках». Мероприятие посетят два известных актёра — Ангелина Вовк и Владимир Машков, сообщили в департаменте культуры и национальной политики по Кемеровской области.

Начало праздника состоится на театральной площади Новокузнецка с шествия участников к красочному «Летнему городу». Гостей мероприятия ожидает шоу мыльных пузырей и конкурс рисунков на асфальте. Каждый горожанин и гость южной столицы Кузбасса сможет поучаствовать в акции «Оставь свой след — 400 ладоней». Руководители театральных коллективов поучаствуют в мастер-классах, один из которых проведёт Вовк.

Позднее состоится мастер-класс «Режиссёр читает пьесу. Начальный этап режиссёрской экспликации». Его будет вести председатель жюри фестиваля Николай Наумов.

Со 2 по 3 июня участники фестиваля представят зрителям свои спектакли на сцене Новокузнецкого театра кукол «Сказ». В финале мероприятия состоится церемония награждения. Владимир Машков станет почётным гостем фестиваля.