В начале недели в Кузбассе прогнозируют дождь и потепление до +15°С

Синоптики Кемеровского гидрометцентра рассказали о погоде в начале следующей недели. В понедельник, 16 октября, в регионе ночью температура воздуха составит -2, +3°С, при прояснении – -7°С, а днём существенно потеплеет – до +5, +10°С, по югу – до +15°С.

При этом в большинстве районов области возможны небольшие и умеренные осадки, преимущественно в виде дождя. Утром местами могут быть туман и гололедица.

В Кемерове же ночью температура будет в пределах 0, +2°С, а днём – +8, +10°С. В столице Кузбасса также возможны небольшие осадки в виде дождя.